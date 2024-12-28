Глава Минтруда РФ анонсировал дополнительное увеличение пенсий в феврале

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о дополнительном увеличении пенсий в феврале из-за большей инфляции в 2024 году.

"По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства: после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня", - сказал Котяков, которого цитирует пресс-служба Минтруда в субботу.

Предполагается, что в феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.

По словам Котякова, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

Он отметил, что уже сейчас начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. "Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете", - сообщил министр.

С 1 января все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, вырастут на 7,3%.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган говорил о том, что инфляция в РФ по итогам 2024 года может составить около 9,6-9,8%.

По данным Минтруда, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 млн человек.