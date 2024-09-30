Социальные пенсии в РФ планируется увеличить на 14,75% с 1 апреля

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля на 14,75%, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно прогнозу, опубликованному в пояснительной записке к документу, индексация социальных пенсий с 1 апреля произойдет на 14,75%.

Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.