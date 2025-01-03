Рубль утром слегка снизился в паре с юанем на фоне пониженной активности торгов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже в пятницу утром, рубль слегка подешевел на фоне пониженной активности торгов на Московской бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на бирже на 3,75 коп. - до 13,7425 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 31,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля в начале торгов 3 января связано, прежде всего, со снижением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России. При этом ситуация на мировых фондовых площадках - неоднозначная и не дает четких сигналов для движения в ту или иную сторону. Вместе с тем некоторую поддержку нацвалюте оказывают стабильные цены на нефть.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в пятницу утром после умеренного повышения по итогам предыдущей сессии. Это обусловлено как ожиданиями роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, так и продолжающимся сокращением запасов в США. Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составляли $75,94 за баррель, что всего на 1 цент превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,7% - до $75,93 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла на 2 цента - до $73,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на 2% и достигли $73,13 за баррель, что является максимумом с середины октября.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.

В свою очередь американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в 2025 году с негативной динамикой. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 211 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222 тыс. Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 3,5 тыс. - до 223,25 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 декабря, сократилось на 52 тыс. и составило 1,844 млн. Эксперты ожидали 1,89 млн.

Фондовые индексы материкового Китая снижаются, в то время как другие азиатские рынки акций показывают положительную динамику. Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 по Москве опустился на 0,4%, при этом гонконгский Hang Seng увеличился на 0,6%. Доходность десятилетних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК вырос на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день поднялся на 0,5%.