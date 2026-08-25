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Brent подешевела до $89,64 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть падают во вторник на фоне ослабления опасений участников рынка в отношении перспектив поставок сырья с Ближнего Востока после объявления Вашингтоном новых антииранских санкций. Рынок счел, что экономическое давление на Иран создает менее существенную угрозу для поставок, чем военная эскалация конфликта.

Министр финансов США Скотт Бессент объявил накануне, что Вашингтон вводит санкции против более чем 60 организаций, лиц и судов в рамках наращивания давления на Тегеран. Он подчеркнул, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене, отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции.

К 14:30 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,74%) до $89,64 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,61 (3,07%), до $82,4 за баррель.

Переход от военного противостояния к экономическому давлению в рамках конфликта США с Ираном ослабил тревожность участников рынка, говорит руководитель направления стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он добавил, что объявленные Бессентом санкции оказались не такими жесткими, как ожидали некоторые трейдеры.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил 24 августа, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран, хотя и не исключают дальнейшего применения военной силы.

"Судя по всему, участники рынка считают, что экономическое давление несет меньше рисков для физических поставок нефти, чем военные действия", - говорит аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Однако, по его словам, Иран сохраняет возможность ответить на санкции действиями, которые помешают судоходству в Ормузском проливе, в связи с чем, остаточная премия за риск в ценах на нефть сохраняется.

Подтверждением сохраняющихся угроз стал инцидент, произошедший в ночь на вторник. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на нефтетанкер в Ормузском проливе недалеко от побережья Омана.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.

Brent WTI Иран США Пентагон Оман
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