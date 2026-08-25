Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Парламент Мальдив принял законопроект, по которому иностранных туроператоров, турагентства и онлайн-системы бронирования обяжут регистрироваться в налоговой службе республики и уплачивать туристический налог, сообщает Atoll Times.

Иностранные туроператоры, турагентства и офшорные платформы бронирования должны регистрироваться в налоговой службе Мальдив (MIRA) и уплачивать туристический налог TGST со сделок по продаже мальдивских услуг. Все эти требования вступят в силу в октябре.

Предполагается, что новый налог будет приносить государству около 1,6 млрд мальдивских рупий в год ($103,5 млн).

Как отмечает газета, теперь вводится принцип "страны назначения" для турбизнеса, который физически не присутствует на Мальдивах. Согласно этому правилу, налог взимается с услуг, оказываемых на Мальдивах, вне зависимости от географического положения продавца и покупателя.