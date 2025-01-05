Ремонт на месторождении Тенгиз планируется завершить к середине января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Начавшийся в конце октября прошлого года ремонт на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане Тенгиз планируется завершить к середине января, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго республики.

"По информации оператора, ремонт завершится к 15 января текущего года", - сообщили в министерстве.

Ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщал, что ремонт должен быть завершен до конца 2024 года.

26 октября прошлого года производство на заводе второго поколения на Тенгизе было частично остановлено для проведения ремонтных работ "на котле-утилизаторе E-401A установки 400". В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения, а также "утечка пара в технологический поток". Ремонт изначально планировалось завершить к 23 ноября.