Ремонт на месторождении Тенгиз планируется завершить к середине января
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Начавшийся в конце октября прошлого года ремонт на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане Тенгиз планируется завершить к середине января, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго республики.
"По информации оператора, ремонт завершится к 15 января текущего года", - сообщили в министерстве.
Ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщал, что ремонт должен быть завершен до конца 2024 года.
26 октября прошлого года производство на заводе второго поколения на Тенгизе было частично остановлено для проведения ремонтных работ "на котле-утилизаторе E-401A установки 400". В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения, а также "утечка пара в технологический поток". Ремонт изначально планировалось завершить к 23 ноября.
Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, находится в Атырауской области на западе страны, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. В январе-июне 2024 года на месторождении было добыто 14,4 млн тонн нефти (114,6 млн баррелей), что на 3,4% меньше, чем в I полугодии 2023 года.
Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).