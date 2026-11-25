Инфляция в РФ в октябре составила 0,99%, годовой показатель ускорился до 6,87%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в октябре 2026 года составила 0,99% после 0,35% в сентябре, сезонной дефляции в 0,08% в августе, инфляции в 0,54% в июле, 0,87% в июне, 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, Росстат перенес публикацию по инфляции в октябре с 13 ноября на 25 ноября после кибератак на его сайт в начале ноября.

За январь-октябрь 2026 года цены в РФ выросли на 6,08%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-октябрь цены поднялись на 4,81%).

Высокая инфляция в октябре была ожидаемой на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 октября.

Рост потребительских цен в октябре 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,09%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в октябре на 1,11%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2026 года ускорилась до 6,87% (аналитики ожидали 6,97%) с 6,35% на конец сентября. На конец августа годовая инфляция равнялась 6,33%, на конец июля - 5,98%, на конец июня - 6,02%, на конец мая - 5,31%, на конец апреля - 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2026 года составил 100,47%, в годовом выражении - 105,81%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,05% (в годовом сравнении - поднялись на 5,05%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,17% (в годовом сопоставлении цены выросли на 5,58%).

Услуги в октябре стали дороже в среднем на 2,24% (в годовом выражении подорожали на 10,86%).

В октябре из плодоовощной продукции существенно выросли цены: на помидоры - на 21,8%, апельсины - на 7,9%, огурцы - на 4,2%. Снизились цены: на яблоки - на 7,1%, морковь - на 5,1%, лук - на 4,3%, картофель - на 1,2%.

Из рыбопродуктов значительно выросли цены: на икру лососевых рыб - на 19,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 4,8%. Куриные яйца в октябре подорожали на 7,6%.

Снизились цены на сахарный песок - на 2,6%.

Цены на автомобильный бензин в октябре снизились на 3,93% (с начала года выросли на 16,34%).

Тарифы на услуги ЖКХ в октябре выросли на 9,18%, с начала года - на 13,23%. Из жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, выросли тарифы: на водоотведение - на 15,1%, водоснабжение горячее - на 14,7% и холодное - на 14,1%, отопление - на 12,9%, электроэнергию - на 11,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами - на 11,4%, газоснабжение - на 10,0%.

Росстат в среду опубликовал также данные по недельной инфляции с 17 по 23 ноября.

Рост потребительских цен в РФ с 17 по 23 ноября составил 0,30% после роста на 0,19% с 10 по 16 ноября, 0,12% с 3 по 9 ноября.

С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 23 ноября составил 0,60%, с начала года цены выросли к 23 ноября на 6,72%.

Из данных за 23 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 ноября ускорилась до 7,10% с 6,87% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17%, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 17 по 23 ноября подорожала на 1,9% (после роста на 1,7% неделей ранее), в том числе огурцы стали дороже на 12,8%.

Цены на бензин с 17 по 23 ноября выросли на 0,52%, на дизельное топливо - на 0,78%.

Среди услуг выросла средняя стоимость: поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 10,3% и на Черноморское побережье России - на 9,0% (по методике вошли в расчет предновогодние недели).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 23 октября принял ожидаемое всеми аналитиками решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В октябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - заявил регулятор.

При этом ЦБ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 7,1-7,6% с 6,0-7,0%, сохранив прогноз на 2027 год в 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2026 году составляет 7,1% (вырос с 7,0% по опросу в начале октября). Абсолютное большинство экспертов при этом ожидает, что ЦБ в декабре сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14%.

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.