Новак заявил о покрытии дефицита топлива на внутреннем рынке с помощью импорта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит на топливном рынке есть из-за того, что ряд нефтеперерабатывающих заводов находится в ремонте, но он закрывается с помощью импорта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд НПЗ в ремонте. Максимально делается всё для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья. На текущий момент ситуация нормальная, хотя есть безусловно дефицит, который покрывается за счет внешних поставок", - сказал он.

Комментируя, будет ли импорт осуществляться и в следующем году (ранее Новак говорил о том, что минимум до конца года бензин будет импортироваться - ИФ), чиновник сказал, что это будет зависеть от ситуации с возможностями переработки и поставки на внутренний рынок. "Будем принимать оперативные решения все необходимые", - подчеркнул Новак.

Он не стал комментировать, "что происходит с дизельной сделкой с США".