Петербургская биржа запускает единый макроэкономический индекс товарных рынков

Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Петербургская биржа представила систему макроэкономических индикаторов товарного рынка, построенную на основе реальных сделок. Презентацию системы провел президент биржи Игорь Артемьев.

"Сегодня у нас появляется собственный индекс - индекс Петербургской биржи", - сказал Артемьев.

Он отметил, что семейство индексов будет включать три уровня: товарный, отраслевой и экономический. Первый уровень - флагманский индекс, это единый индикатор, отражающий среднее изменение цен промышленных и сырьевых товаров. Его задача стать главным макроэкономическим ориентиром. В основе расчета лежит более чем 1170 ценовых индексов и индикаторов Петербургской биржи (формируются из 250 тыс. регулярных ценовых рядов по более чем 300 рынкам).

Значение каждого нового индикатора определяется в пунктах и отражает среднее изменение цен за месяц по корзине промышленно-сырьевых товаров. Первое значение: 1 000 пунктов, исторические значения рассчитаны с января 2020 года.

Как отметил Артемьев, новый индекс Петербургской биржи призван стать единым ориентиром для государства и бизнеса, он будет отражать реальную динамику цен на сырьевые товары России.

Артемьев подчеркнул, что индекс Петербургской биржи будет публиковаться с существенным опережением Росстата: "Вы получите информацию быстрее, примерно на полмесяца до того, как ее опубликует Росстат. Дальше между нами и Росстатом, наверное, возникнет дружба. Но замечу - у нас информация по реальным сделкам и мы будем делать это фактически ежедневно".

Значения новых индексов Петербургской биржи будут представлены в марте 2027 года на XI Международном форуме "Биржевой товарный рынок", добавил Артемьев.

Планируемые к расчету отраслевые индексы: моторных топлив, производства нефтепродуктов, продукции перерабатывающих производств, продукции добывающих производств, добычи угля, топлива для генерации, энергоносителей, стройматериалов, химпродукции.

Планируемые к расчету товарные индексы: бензин, дизтопливо, сжиженный углеводородный газ, ТРД, мазут топочный, битум и ПБА, нефть, газ, уголь коксующийся и энергетический, лесоматериалы, бытовая нефтехимия, нефтехимия и полимеры, минудобрения и т.д.