Минэнерго подготовило предложение о продлении запрета на экспорт авиакеросина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ подготовило предложение о продлении запрета на экспорт авиакеросина, который пока действует до конца ноября, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, такие предложения Минэнерго подготовило", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о продлении запрета на экспорт керосина.

Новак не уточнил, на какой срок будет продлен запрет. "В зависимости от баланса, который у нас будет складываться", - заметил он.

Вице-премьер РФ отметил также, что вопрос о возможности продления запрет на экспорт бензина после 31 января 2027 года будет приниматься в декабре "в зависимости от прогноза и баланса".

Как сообщалось, с 1 июня по 30 ноября в России действует запрет на экспорт авиакеросина.



