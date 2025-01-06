Рынки акций Европы в основном растут

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в понедельник, инвесторы среди прочего оценивают статданные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:46 по Москве увеличился на 0,22% - до 509,32 пункта.

Германский индикатор DAX повышается на 0,42%, французский CAC 40 - на 0,67%, итальянский FTSE MIB - на 0,25%. Британский FTSE 100 теряет 0,15%, испанский IBEX 35 - 0,23%.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно окончательным данным, составил в декабре 2024 года 49,6 пункта по сравнению с 48,3 пункта в предыдущий месяц. По предварительным данным, индикатор, рассчитываемый HCOB и S&P Global, составлял 49,5 пункта. Несмотря на пересмотр в лучшую сторону, он по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся спаде активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце вырос до 48 пунктов против 47,2 пункта в ноябре, во Франции - до 47,5 пункта с 45,9 пункта, в Италии - до 49,7 пункта с 47,7 пункта, в Испании - до 56,8 пункта с 53,2 пункта.

Аналогичный индикатор Великобритании, по окончательным данным S&P Global, в декабре снизился до 50,4 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее.

Розничные продажи в Швейцарии в ноябре повысились на минимальные с июня 0,8% в годовом выражении после пересмотренного вверх подъема на 1,5% в октябре, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

В 16:00 по Москве рынок ждет предварительных данных об изменении потребительских цен в ФРГ в декабре.

Акции Volkswagen дорожают на 2% после новостей о планах развертывания сети станций сверхбыстрой зарядки электромобилей в Китае в сотрудничестве с местной Xpeng.

Другие представители германского автопрома также активно наращивают капитализацию: Daimler Truck - на 3,4%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,4%, Porsche AG - на 2,2%, Mercedes-Benz Group - на 1,9%.

Во Франции заметно увеличивается рыночная стоимость производителей электрооборудования Schneider Electric (+2,5%) и Legrand (+2,2%), а также поставщиков товаров класса "люкс" Hermes International (+2,2%), LVMH (+2,1%) и Kering (+1,7%).

При этом списки лидеров роста во Франкфурте и Париже возглавляют представители полупроводниковой промышленности Infineon Technologies (+5,9%) и STMicroelectronics (+5,2%) соответственно.

В составе FTSE 100 серьезно дешевеют акции авиакомпаний: International Consolidated Airlines Group (IAG) теряет 2,9% капитализации, easyJet - 2,3%.