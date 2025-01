Рынки акций АТР закрылись преимущественно в минусе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в минувшие выходные пообещал нарастить финансовую поддержку технологических инноваций и стимулирования потребления, а также изучить институциональные механизмы защиты рынков капитала.

Вместе с тем НБК подтвердил намерение "в подходящее время" снизить процентные ставки и норму резервных требований (RRR) для банков.

В свою очередь, Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР заявило, что будет стимулировать приток "высококачественного иностранного капитала" в китайскую технологическую отрасль. Власти оптимизируют управление средствами торгуемых за рубежом китайских компаний и будут постоянно совершенствовать надзор в отношении капитала транснациональных корпораций, отметило SAFE.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавили бумаги China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd., подешевевшие на 3,7%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшилась на 3,3%, Nongfu Spring - на 3,4%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 3,2%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 2,9%.

Капитализация Xinyi Solar Holdings повысилась на 5%, JD Health International - на 2,8%, Sinopharm Group Co. Ltd. и Hang Lung Properties Ltd. - на 1,2%, Power Assets Holdings - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 упало на 1,5%.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 потеряли в цене бумаги DeNA (-7,8%).

Рыночная стоимость IHI Corp. уменьшилась на 5,5%, Sapporo Holdings - на 5,2%, Trend Micro - на 4,9%, Seiko Epson - на 5%.

Акции Nippon Steel подешевели на 0,8% после решения президента США Джо Байдена заблокировать ее сделку на $14 млрд по покупке американской сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel).

Цена бумаг Furukawa Electric увеличилась на 5,4%, Suzuki Motor - на 5,2%, Ebara - на 5,7%, Honda Motor - на 2,8%, Mitsui O.S.K. Lines Ltd. - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,9%.

Стоимость акций Posco увеличилась на 1,2%, Samsung Electronics - на 2,8%, SK Hynix - на 9,8%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снизились на 0,7%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

Капитализация BHP снизилась на 2%, Rio Tinto - на 1,7%.