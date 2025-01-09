Прокачка нефти по КТК по итогам 2024 года составит 64,4 млн т

Это на 1 млн т больше уровня 2023 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Перекачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума по итогам 2024 года планируется в объеме 64,4 млн тонн, что почти на 1 млн тонн больше показателя 2023 года (63,5 млн тонн), сообщил корпоративному журналу "Транснефти" вице-президент монополии Владимир Каланда.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.