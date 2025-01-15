КТК в 2024 году сократил отгрузки нефти на 0,7%, до 63,01 млн тонн

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году отгрузил 63,01 млн тонн нефти на 584 нефтеналивных судна, сообщила пресс-служба КТК.

Годом ранее по системе было транспортировано 63,47 млн тонн. Таким образом, отправки сократились на 0,7%. Также это существенно ниже плана, который был озвучен в начале 2024 года (порядка 70 млн тонн).

"В мае 2024 года на заседании управляющих органов КТК был поднят вопрос об ожидаемом снижении на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет. Снижение прогнозных объемов до конца 2024 года было обусловлено невыполнением предварительных заявок грузоотправителей. Отмечалось, что этот фактор в значительной мере влияет на получение прибыли консорциумом и размеры выплат дивидендов акционерам КТК", - напоминает консорциум.

Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2024 году были получены с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган - 26,82 млн тонн, 9,82 млн тонн и 17,21 млн тонн соответственно.

"Все объемы нефти, которые фактически были сданы в систему Тенгиз - Новороссийск в 2024 году, транспортированы до Морского терминала КТК и отгружены на танкеры. При этом в 2024 году отсутствовали нештатные или аварийные остановки прокачки нефти, также в 2024 году не имелось иных факторов со стороны консорциума, способных повлиять на снижение добычи нефти грузоотправителями КТК и невыполнение ими своих предварительных заявок на прокачку нефти", - подчеркивает КТК.

Ранее вице-президент "Транснефти" (управляет почти четвертью акций КТК) Владимир Каланда сообщил корпоративному журналу монополии, что перекачка нефти по системе КТК по итогам 2024 года ожидается в объеме 64,4 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.