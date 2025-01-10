Индексы МосБиржи и РТС незначительно выросли в начале торгов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций начались со смешанной динамикой цен blue chips на фоне выросшей нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется выше $77,3 за баррель), новых санкций Японии в отношении России и снижения внешних фондовых площадок.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не показали существенных изменений, акции "Роснефти" подешевели на 4,4% после отсечки дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 2773,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 854,22 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 января, составляет 102,2911 рубля (+61,14 копейки).

Подорожали акции "Т-Технологий" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), ОК "Русал" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-4,4%, до 544,4 рубля; выплаты за 9 месяцев 2024 года - 36,47 рубля на бумагу,) "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу снижение на фондовом рынке, вероятно, продолжится на фоне сохраняющихся опасений перед западными санкциями против России. Тем не менее, появившееся сообщения о возможной встрече президента России и нового президента США могут поддержать рыночные настроения в последний рабочий день текущей недели.

Годовые темпы роста ВВП России в конце 2024 года повысились, до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения, отмечают эксперты.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи постарается удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.

"Рынок акций отчасти снял перегретость и с начала января сильно снизился. И хотя в пятницу акции "Роснефти" торгуются без дивидендов, инерция к откату в "фишках" в последний день недели заметно ослабнет и позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов", - считает он.

В целом потенциал развития снижения выглядит ограниченным ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий. На следующей неделе можно рассчитывать на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса МосБиржи к росту, полагает Локтюхов.

В США в четверг биржи не работали в связи с объявленным национальным трауром по случаю прощания с 39-м американским президентом Джимми Картером.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,04-0,4%) из-за оттока средств инвесторов из рисковых активов на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Снижение спроса на акции развивающихся экономик также вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь (16:30 МСК). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%.

Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в ноябре выросли на 0,4% в помесячном выражении и сократились на аналогичную величину в годовом. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал снижение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,6%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут и могут завершить в "плюсе" третью неделю подряд.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $77,36 за баррель (+1% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% до $74,34 за баррель (+0,8% в четверг).

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные Министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.