Поиск

Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 г. снизилось после трех лет роста

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель снизился до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году. В том числе в Северной Америке количество установок уменьшилось на 78, в Латинской Америке - на 21. При этом в Африке их стало больше на четыре, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на шесть, в Европе - на одну, на Ближнем Востоке - на девять.

Между тем в декабре общемировое количество работающих буровых в мире снизилось до 1660 против 1708 месяцем ранее. В декабре 2023 года их насчитывалось 1739.

В США число установок в прошлом месяце выросло на 5 относительно ноября - до 589. В Канаде показатель сократился на 44 и составил 162.

Количество установок в Латинской Америке в декабре снизилось на девять (до 137), на Ближнем Востоке - на четыре (до 332), в АТР - на одну (до 218). В Европе их число увеличилось на две (до 120), в Африке - также на две (до 102).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.

Baker Hughes США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей

"Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 января снизится на 2,3%

ЕК выплатит Украине 3 млрд евро в рамках инициативы G7 по кредитам для Киева

Prada рассматривает возможность покупки Versace

Владельцы Ubisoft рассматривают возможность продажи компании

Владельцы Ubisoft рассматривают возможность продажи компании

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });