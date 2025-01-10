Число нефтегазовых буровых в мире в 2024 г. снизилось после трех лет роста

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2024 году сократилось после трех лет роста подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель снизился до 1734 по сравнению с 1812 в 2023 году. В том числе в Северной Америке количество установок уменьшилось на 78, в Латинской Америке - на 21. При этом в Африке их стало больше на четыре, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на шесть, в Европе - на одну, на Ближнем Востоке - на девять.

Между тем в декабре общемировое количество работающих буровых в мире снизилось до 1660 против 1708 месяцем ранее. В декабре 2023 года их насчитывалось 1739.

В США число установок в прошлом месяце выросло на 5 относительно ноября - до 589. В Канаде показатель сократился на 44 и составил 162.

Количество установок в Латинской Америке в декабре снизилось на девять (до 137), на Ближнем Востоке - на четыре (до 332), в АТР - на одну (до 218). В Европе их число увеличилось на две (до 120), в Африке - также на две (до 102).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.