Производитель алкоголя Constellation Brands увеличил квартальную чистую прибыль

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года, при этом скорректированный показатель прибыли оказался хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в квартале, завершившемся 30 ноября, составила $616 млн, или $3,39 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $509,1 млн, или $2,76 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до $3,25 на акцию с $3,19. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $3,31 на акцию.

Квартальная выручка компании снизилась на 0,3%, до $2,46 млрд с $2,471 млрд годом ранее, тогда как аналитики ожидали, что она составит $2,53 млрд.

Продажи пива в прошлом квартале выросли на 3%, а вина и крепкого алкоголя - упали на 14%.

За весь 2025 фингод Constellation Brands планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $13,4-13,8 на акцию и рассчитывает на рост продаж на 2-5%. В октябре ожидалось, что скорректированная прибыль составит $13,6-13,8 на акцию, а продажи вырастут на 4-6%.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс. Компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Ballast Point, вина Robert Mondavi, Clos du Bois и Ruffino, а также водки Svedka, текилы Casa Noble и виски High West.