Constellation Brands в IV финквартале увеличил чистую прибыль на 76%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года на 76%, причем скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 февраля, составила $392,4 млн по сравнению с $223 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,14 с $1,21.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,26 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,11 на акцию.

Квартальная выручка Constellation Brands повысилась до $2,139 млрд с $1,998 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,09 млрд.

В 2025 фингоду компания ожидает чистую прибыль в диапазоне $13,4-13,7 на акцию, скорректированную – $13,5-13,8 на акцию.

Акции компании прибавляют в цене 1,4% в ходе торгов в четверг.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс. Компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Ballast Point, вина Robert Mondavi, Clos du Bois и Ruffino, а также водки Svedka, текилы Casa Noble и виски High West.