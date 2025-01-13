Индексы РТС и МосБиржи выросли на 1% на старте торгов понедельника

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В понедельник утром российский рынок акций продолжил рост вслед за дорожающей нефтью (мартовский фьючерс на Brent превысил $81 за баррель) после введения США санкций против российского энергетического сектора; сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 1%, причем индекс МосБиржи превысил 2850 пунктов; лидируют в росте акции ПАО "Т-Технологии" (+3,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 1% до 2853,04 пункта, индекс РТС вырос на 1% до 881,85 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 января, составляет 101,9146 рубля (-37,65 копейки).

Подорожали также акции "Ростелекома" (+2,3%), АФК "Система" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "РусГидро" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Газпрома" (+1,4%), "НЛМК" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает траектория нефтяных котировок. Баррель Brent превысил $81 впервые с октября прошлого года, причем область $81 соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область $85-88 за баррель.

Высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля оказывают поддержку российским фондовым индексам, несмотря на объявление США очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой - сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее, и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые могли заранее подготовиться к ухудшению условий, считают эксперты.

На текущей неделе динамика индексов акций также будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь (выйдут в среду вечером). В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется, и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает, что индекс МосБиржи продолжит тяготеть к росту и в начале новой недели.

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2800 пунктов, которая теперь выступает неплохой зоной поддержки, на фоне заявлений о подготовке встречи президентов США и России. Акции "Газпром нефти" в пятницу выросли, несмотря на санкции США. Эту реакцию можно связать с меньшей ориентацией бизнеса компании на экспорт, целевая цена бумаг "Газпром нефти" на горизонте 12 месяцев остается на уровне 823 рублей, что предполагает потенциал роста почти на 37%, отмечает аналитик.

"Мы ждем, что индекс МосБиржи сохранит в ближайшие дни импульс к росту и перейдет в диапазон 2900-3000 пунктов: помимо позитивных экономических и геополитических ожиданий поддержку окажет и сильно дорожающая нефть. Краткосрочно нам больше импонируют внутренние сектора, где есть интересные идеи роста или недооцененные бумаги. Из бумаг сырьевых секторов по-прежнему интересен сегмент производителей драгоценных металлов, в первую очередь выделяем акции ПАО "Полюс", закрывшие постдивидендный "гэп" и способные при текущих ценах на золото достичь 15500 рублей; бумаги "Норникеля" и отдельные истории в "нефтянке", в первую очередь отстающий от рынка "Газпром"", - считает Локтюхов.

В США индексы акций в пятницу снизились на 1,5-1,6%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс Dow Jones (-1,6% в пятницу) за первые шесть торговых сессий года потерял 1,4% - максимум с 2016 года.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 256 тысяч, а безработица снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тысяч, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тысяч. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

После публикации этих данных участники рынка деривативов повысили оценку вероятности сохранения процентных ставок неизменными на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 75% с 59%, по данным CME FedWatch. Также они почти уверены, что регулятор сохранит ставки и в январе.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia снизился на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,5%).

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с государственным праздником.

Китай в декабре увеличил экспорт на 10,7%, импорт - на 1%, по данным таможни. Это оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали подъем первого показателя на 7,3% и сокращение второго на 1,5%.

Однако трейдеры остаются осторожными в ожидании дальнейших политических заявлений от Пекина. Страна борется с замедлением экономической активности и постоянным дефляционным давлением, которые ослабляют оптимизм участников торгов, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают рост после уверенного подъема в пятницу из-за опасений в отношении поставок после введения нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,6% до $81,07 за баррель (+3,7% в пятницу), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8% до $77,92 за баррель (+3,6% в пятницу).

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 4,3%, североамериканский WTI - 3,5%.

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.