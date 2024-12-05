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"Мосбиржа" верит в перспективы конвертируемых облигаций как "мостика" к публичности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Инструмент конвертируемых облигаций, до сих пор не получивший развития на российском рынке заимствований, имеет перспективы: им могли бы воспользоваться компании, находящиеся на пути к полной публичности, считает управляющий директор по фондовому рынку "Московской биржи" Борис Блохин.

"Мы видим, что комбинирование разных типов финансирования - долгового, акционерного капитала, - увеличивает узнаваемость, ликвидность инструментов. Для многих компаний, которые сделали IPO, первым шагом был облигационный рынок, поэтому кажется правильным для компаний, которые сейчас думают, готовятся, ищут хороший момент, уже становиться публичными через выпуск облигаций. И в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала - облигации, акции, становиться полностью публичными", - сказал Блохин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"И в связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить "мостик", могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок, как публичное АО. Мы в этот инструмент верим", - заявил топ-менеджер "Мосбиржи".

Он также сообщил, что биржа видит большие перспективы дальнейшего развития производных инструментов. "Мы видим очень большой потенциал, мы, безусловно, будем внутри команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставку - вот кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, сделать это еще лучше", - сказал он.

"Кажется, что рынку все больше разных деривативов, деривативов на разные дюрации необходимо, мы видим этот спрос", - отметил Блохин.

Борис Блохин Мосбиржа ОФЗ
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