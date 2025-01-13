Добыча золота в Приамурье в 2024 году снизилась на 8,3%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Объем добычи золота в Амурской области в 2024 году составил 18 тонн 905,3 кг и сократился на 8,3% (на 1 тонну 701,7 кг) относительно предыдущего года, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды региона.

За декабрь прошлого года добыто 1 тонна 225,3 кг, что на 106,5 кг меньше, чем за тот же месяц 2023 года.

Рудники группы "Атлас Майнинг" сработали с разнонаправленными результатами, но в совокупности сократили показатели. Маломырский рудник смог увеличить добычу на 0,7% до 4 тонны 591 кг, Покровский рудник добыл 3 тонны 698 кг и завершил год с отрицательной динамикой, снижение составило 13,5%. Компания "Тэми" сократила добычу почти в 2,7 раза до 678 кг. Албынский рудник за год добыл 344 кг, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году.

"Прииск Соловьевский" увеличил добычу рудного золота на 1,2% до 1 тонны 291 кг, но на 2,8% меньше получил россыпного драгоценного металла – 2 тонны 137,5 кг.

Березитовый рудник Nordgold уменьшил производство на 5,5% до 815,4 кг.

Расчеты объемов добычи отдельных недропользователей могут отличаться от данных самих компаний. Среди прочего возможны разночтения по объемам золота в незавершенном производстве.