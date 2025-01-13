Сбер обсуждает с ведомствами изменение условий льготного кредитования АПК

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сбербанк обсуждает с профильными ведомствами изменение условий льготных программ кредитования агропромышленного комплекса (АПК) из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, пока продолжает выдавать кредиты по рыночным ставкам. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Мы максимально заинтересованы в продолжении финансовой поддержки отрасли АПК для обеспечения продовольственной безопасности страны. Банк продолжает кредитование отрасли на рыночных условиях. Для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами возможность адаптации условий программ, чтобы сделать их экономически обоснованными для банков в ситуации ужесточения Банком России денежно-кредитной политики", - заявили в пресс-службе.

Банк отметил, что отрасль АПК всегда являлась одной из ключевых. Общий объем финансирования Сбером отрасли в 2024 году составил 2,5 трлн рублей, в том числе посевной и уборочной кампаний – 400 млрд рублей. "Банк выражал и выражает готовность к поддержке агропромышленного комплекса", - подчеркнула кредитная организация.

Как сообщила в понедельник газета "Известия", Сбербанк на совещании в Минсельхозе заявил о выходе из программы льготного кредитования аграриев.

Эксперт аграрного рынка Александр Корбут называет две причины такого решения. "Это изменение условий льготного кредитования задним числом по ранее выданным кредитам, которое говорит о том, что административно-финансовые риски будут сохраняться, и ситуация в сельском хозяйстве, в частности, снижение рентабельности, что стало следствием введенных в 2021 году ограничений в растениеводстве (экспортные пошлины на зерно - ИФ)", - заявил он "Интерфаксу", напомнив, что краткосрочные льготные кредиты выдаются, в первую очередь, на растениеводство.

По словам Корбута, из-за ухода Сбера "возникает довольно большая дыра в потенциальном льготном кредитовании – порядка 400 млрд рублей". "Конечно, банк будет продолжать кредитование на общих условиях, но мало кто может выдержать ставки в 22-27%", - отметил он.

Как считает эксперт, в этих условиях может быть предпринята попытка увеличить уставный капитал Россельхозбанка. "Это сумма порядка 80-100 млрд рублей дополнительных вливаний. Найдутся эти деньги у государства или нет, сказать сложно", - заявил он. По его словам, определенным выходом из ситуации могла бы стать диверсификация льготного кредитования по региональным банкам, "которые ближе к земле, к производителям". "Но это надо было делать раньше, это довольно длительный процесс", - сказал он.

Говоря о влиянии этой ситуации на предстоящий сев, Корбут заявил, что значительная часть сельхозпроизводителей уже к нему подготовилась, программа посевной сформирована, большая часть ресурсов закуплена. "Рост цен на зерно и подсолнечник, хоть и незначительный, обеспечил дополнительные собственные средства, - сказал он. - Но в условиях тотального подорожания всех ресурсов технологическое упрощение агропроизводства продолжится".

"Эту новость, безусловно, можно считать одним из самых ярких маркеров состояния сельского хозяйства, потому что Сбербанк всегда был "про бизнес". Это только подтверждает тот факт, что важнейшая сфера экономики сегодня находится в уязвимом состоянии", - заявила глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская.

По ее словам, для агрохолдинга Сбербанк – основной кредитор. "У нас выстроилась приятная плодотворная работа, поскольку принципы банка совпадают со стратегией нашей компании: технологичность, четкость, честность и прозрачность. Отказ Сбера от участия в программе заставит искать новых партнеров. Более того, с агрохолдингом у банка есть незавершенный инвестиционный проект по строительству семеноводческого центра, который должен стать крупнейшим в ЦФО. Как будет идти работа дальше – вопрос остается открытым", - сказала она.

При этом Романовская отметила, что отрасль не останется без кредитов, "доля Сбербанка распределится между другими игроками, однако отлаженные и эффективные связи придется выстраивать заново и на других условиях".

"В случае отказа отдельных банков от кредитования отрасли в связи с экономической ситуацией лимиты по льготным кредитам будут распределены между другими банками", - заявили в пресс-службе Минсельхоза. Выдачу льготных кредитов продолжит Россельхозбанк – основной кредитор АПК.

"Минсельхоз будет еженедельно контролировать достаточность финансирования АПК. Риски в этой части исключены", - подчеркнули в ведомстве, сообщив, что на 2025 год правительство предусмотрело необходимый объем средств на реализацию льготного кредитования для финансирования как сезонных полевых работ, так и инвестпроектов. В частности, планируется выделить более 42 млрд рублей на выдачу новых льготных кредитов, в том числе 28,6 млрд рублей – на сезонные полевые работы. Это позволит сохранить объем льготного кредитования на уровне 2024 года.

Как сообщалось, в 2024 году господдержка льготного кредитования в АПК РФ составила 330 млрд рублей. В 2025 году объемы кредитования сохранятся на том же уровне, сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев.