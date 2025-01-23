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Правительство РФ выделит 42 млрд руб. на поддержку льготного кредитования АПК

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно 42 млрд рублей на поддержку льготного кредитования АПК.

"С целью сохранения набранного темпа принято решение выделить более 42 млрд рублей на реализацию в 2025 году программы льготного кредитования агропромышленного комплекса. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

По его словам, остальные средства будут направлены на кредитование предпринимателей, которые занимаются, в том числе производством молочной и мясной продукции, переработкой плодов и ягод, селекцией и генетикой для улучшения отечественных сортов растений и развития животноводства.

"Такая мера позволит открывать современные производства и модернизировать действующие, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты", - отметил глава правительства.

При этом он заявил, что такая мера поддержки аграриев, как льготное кредитование, позволила значительно нарастить объемы производства сельхозпродукции. За последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 млн тонн.

Михаил Мишустин АПК
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