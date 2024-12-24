Российский зерновой союз отметил сокращение в декабре отгрузок зерна на экспорт на 23%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 23 декабря отгрузила на экспорт почти 2,5 млн тонн зерна, что на 23,2% меньше, чем за такой же период прошлого года, сказано в мониторинге Российского зернового союза.

"Если в первой половине декабря отмечалось увеличение отгрузок, то последняя неделя показала сокращение, и в итоге с 1 по 23 декабря суммарные отгрузки основных видов зерновых сократились на 23,2%, почти до 2,5 млн тонн", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В частности, экспорт пшеницы сократился на 9,3%, до 2,29 млн тонн, кукурузы - на 79%, до 93 тысяч тонн, ячменя - на 67%, до 79 тысяч тонн.

"Уже можно предположить, что по итогам декабря отгрузки пшеницы могут составить 3,1 млн тонн против 3,6 млн тонн в декабре прошлого года. Ниже прошлогодних показателей будет и экспорт других культур", - сказала эксперт.

Как сообщила Тюрина, по закупкам пшеницы традиционно лидирует Египет - 363 тысячи тонн, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Он закупает пшеницу для переработки в муку, часть которой экспортируется в страны Африки. "Египет в последние годы активно развивает экспортную стратегию по поставкам муки в африканские страны", - отметила она.

На втором месте - Бангладеш, куда отгружено 288 тысяч тонн (на 40% больше). Топ-3 замыкает Саудовская Аравия - 373 тысячи тонн. Год назад поставок пшеницы в эту страну не было. "Отгрузки в Турцию традиционно падают, они меньше, чем за этот период прошлого сезона, на 72%, всего отгружено 124 тысячи тонн, - сообщила Тюрина. - На пятую строчку рейтинга вышел Судан, куда отправлено 121 тыс. тонн, что в 3,6 раза больше прошлогоднего". Кроме того, она отметила рост более чем в два раза отгрузок в Кению, почти в два раза - в Нигерию. Новыми направлениями декабрьского экспорта пшеницы стали Мозамбик, Танзания, Ангола.

Тюрина также сообщила, что основным покупателем кукурузы стал Иран, но отгрузки упали в 3,6 раза, до 68,5 тысячи. тонн. Экспорт в Китай практически равен прошлогоднему - 14,3 тысячи тонн. Замыкает тройку лидеров Турция, куда отгружено 10,5 тысяч тонн, что на 42% меньше, чем годом ранее.

Иран стал и основным покупателем ячменя - 30 тысяч тонн, что на 9,5% больше, чем год назад. В Оман отгружено 8 тысяч тонн, в Турцию - 2,8 тысячи тонн.

"Год назад экспорт был более активным. В Китай было отправлено 42 тысячи тонн, в Саудовскую Аравию - 46 тысяч тонн, в ОАЭ - 33 тысячи тонн, в Алжир 48 тысяч тонн. В декабре нынешнего года отгрузок в этих направлениях не было", - сказала Тюрина.

По ее данным, в первые две декады декабря зерно отгружали 32 компании против 74 год назад. Сократилось и число портов отгрузки - до 20 с 24 за аналогичный период прошлого года.

Лидируют порты Новороссийска, но перевалка снизилась на 11%, до 1 млн 233 тыс. тонн. "Рейдовая перевалка, напротив, выросла на 13%, до 488 тыс. тонн. Есть рост и в Усть-Луге при небольших объемах. По другим портам снижение. В Ростове-на-Дону - на 22,5%, Тамани - на 31%, Азове - на 61%, Астрахани - на 54%", - сказала Тюрина.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, она сообщила, что, как и ожидалось, идет укрепление как европейских, так и российских цен (пшеница 4 класса, FOB Новороссийск). За неделю французская пшеница подорожала на 1,7%, до $246 за тонну, с начала декабря рост составил $11 за тонну. Цены на российскую пшеницу за неделю выросли на 1,3%, до $240, с 1 декабря - на $26 за тонну.

По словам эксперта, дисконт по сравнению с европейской пшеницей снизился до $6 за тонну с $21 в начале декабря.

"Внутренние цены имеют разнонаправленную динамику. Главное, наверное, в том, что аграрии придерживают пшеницу в надежде на более высокий рост цен, - сказала она. - В региональном разрезе достаточно серьезный рост на юге. К примеру, в Краснодарском крае - на 200 рублей, до 15 800 рублей за тонну (без НДС). Это максимальная цена. В Ростовской области цены выросли на 100 рублей, до 15 100 рублей за тонну. В центре и Поволжье, наоборот, снижение. В Воронежской области - на 200 рублей, до 14 650 рублей за тонну. В Поволжье снижение в среднем на 50 рублей за тонну. Минимальная цена традиционно в Самарской области - 12 850 рублей за тонну".

Цены закупки пшеницы у производителей в долларовом эквиваленте за неделю подросли на 1,6%, до $150,9 за тонну, с начала декабря - на $10 за тонну. Год назад в это время цена составляла $127 за тонну. "Укрепление цен есть, но оно, конечно, недостаточно для получения хорошей рентабельности. Собственно, поэтому аграрии и ждут дальнейшего повышения цен", - заявила Тюрина.