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Доля пшеницы в экспорте зерна из РФ в 2025 г. может превысить традиционные 80%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU -Дол я пшеницы в экспорте зерновых культур традиционно составляет 80%, но в этом году она может быть больше, считает замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов.

"Традиционно 80% экспорта - это пшеница. Может, чуть больше в 2025 году будет за счет того, что в феврале-июне у нас будет ограничен экспорт кукурузы, ячменя и ржи, основная доля придется на пшеницу. Поэтому может быть и больше", - заявил Титов журналистам в Ханое.

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Как сообщалось, в РФ с 15 февраля по 30 июня будет действовать экспортная квота, которая предусматривает поставки за рубеж только пшеницы в объеме до 10,6 млн тонн. РФ квотирует экспорт зерна ежегодно, объем квоты и подпадающие под нее сельхозкультуры (пшеница, ячмень, кукуруза и рожь) определяет Минсельхоз.

В целом же, добавил Титов, экспорт пшеницы - "плюс-минус в исторических значениях". Называть конкретную цифру в объемах на текущий год он не стал.

Экспертный комитет Союза экспортеров и производителей зерна ранее оценил экспортный потенциал РФ по зерну в 2025 году, по оптимистичному сценарию, в 45 млн тонн, в том числе 40 млн тонн пшеницы.

Как сообщалось, официальный прогноз экспорта зерна из РФ на текущий сельхозгод (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-60 млн тонн. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ
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