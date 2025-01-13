Россия в июле-декабре 2024 года снизила отгрузки зерна на экспорт на 5,4%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь 2024 года) отгрузила на экспорт 34 млн 257 тыс. тонн основных зерновых и зернобобовых культур, что на 5,4% меньше, чем в первой половине предыдущего сезона (36 млн 209 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы выросли на 0,7%, до 30 млн тонн, ячменя - упали на 27%, до 2,9 млн тонн, кукурузы - на 46%, до 1 млн 284 тыс. тонн.

"Если исходить из оценки годового экспортного потенциала по зерну в 56 млн тонн, в том числе пшеницы в 46 млн тонн, то, по данным на 1 января, отгружено 61% экспортного потенциала по зерну и 65% - по пшенице. Таким образом, по оценке союза, экспортный потенциал на второе полугодие сезона составляет 21,7 млн тонн зерна, в том числе 16 млн тонн пшеницы", - заявила Тюрина.

По ее данным, в первой половине сезона основным покупателем пшеницы стал Египет, куда отгружено 6 млн 348 тыс. тонн, это на 48,5% больше, чем годом ранее. На втором месте Бангладеш. Отгрузки в эту страну соответствуют уровню первой половины прошлого сезона - 2 млн 652 тыс. тонн. Затем следует Алжир, куда отправлено 2 млн 231 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Отгрузки пшеницы в Турцию сократились на 47,5%, до 2 млн 137 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Израиль, куда отправлено 1 млн 454 тыс. тонн, что на 16,8% больше, чем в первой половине прошлого сезона.

Как отметила Тюрина, высокими темпами росли поставки в страны Африки. Так, отгрузки в Кению увеличились на 46% - до 1 млн 386 тыс. тонн, в Марокко - в 2,7 раза, до 1 млн 187 тыс. тонн, в Нигерию - в 3,6 раза, до 1 млн 072 тыс. тонн. В Анголу экспорт вырос в 3,3 раза, в Тунис почти в 1,8 раза, в Танзанию - почти в 1,6 раза.

Кроме того, в Саудовскую Аравию экспортировано почти 1,1 млн тонн (на 6% больше), на Шри-Ланку отгружено 624 тыс. тонн, год назад в эту страну отгрузок не было.

В то же время ослаб экспортный поток в страны Латинской Америки: в Мексику - на 27%, в Бразилию - на 41%.

Всего пшеница отгружалась в 56 стран против 72 год назад. Число компаний-экспортеров сократилось до 120 с 206 в первой половине прошлого сезона. Как уточнила Тюрина, на 15 компаний-лидеров пришлось 81% всего объема экспорта пшеницы.

По ее словам, зерновые и зернобобовые культуры в июле-декабре отгружались через 65 портов. Крупнейшими традиционно были порты Новороссийска, отправившие 12 млн 154 тыс. тонн, что на 8% больше, чем годом ранее. Затем следует рейдовая перевалка - 8 млн 834 тыс. тонн (на 6,3% меньше). Третье место занимает Ростов-на-Дону. Отгрузки из его порта выросли на 6% и составили 5 млн 175 тыс. тонн. Показатели порта Тамани увеличились на 15%, до 2 млн 720 тыс. тонн, Калининграда - на 40%, до 233 тыс. тонн. Остальные крупные порты отгрузки снизили: Азов - на 45,8%, Астрахань - на 32%, Туапсе - на 18%, Ейск - на 17%.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что в первой половине сезона цены на французскую пшеницу выросли на 4,6%, до $248 за тонну, американскую - на 5,4%, до $236.

Российская пшеница (4 класс, FOB Новороссийск) подорожала на 3,4%, $244 за тонну. "То есть на российскую пшеницу цены росли медленнее", - отметила она. Дисконт по отношению к цене европейской пшеницы значительно не изменился: на 1 июля 2024 года он составлял $1 за тонну, на 1 января 2025 года - $4. "Однако в рамках этого периода показатели были и значительно выше. Например, в августе - $27 за тонну, в конце сентября - $29, в ноябре - $21, в начале декабря - $16", - сказала эксперт.

По ее словам, цены производителей за этот период выросли на 5,3%, до 15 445 рублей за тонну (пшеница 4 класса, с НДС). Но в долларовом эквиваленте цена снизилась на 11%, до $152 за тонну.

"Это говорит о том, что негативные тенденции, приводящие к снижению рентабельности производства, сохраняются, производители начинают искать альтернативные культуры или же сокращать затраты", - заключила Тюрина.