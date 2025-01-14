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Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2024 года увеличился на 13,8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,49 квадриллиона рублей, следует из данных биржи.

В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года объем торгов увеличился на 2% до 142,3 трлн рублей со 139,6 трлн рублей.

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году – 1,3 квадриллиона.

Объем торгов на фондовом рынке в 2024 году достиг рекордных 71,42 трлн рублей, на денежном рынке – 1,06 квадриллиона.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения биржи и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в 2024 и 2023 гг. (в млрд руб.):

2024 г. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 256 254 2 0,8 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 71 420 62 903 8 517 13,5 %
Рынок акций, ДР и паев 32 955 23 034 9 921 43,1 %
Вторичные торги 32 487 22 904 9 582 41,8 %
- акции российских эмитентов 28 195 21 643 6 552 30,3 %
- паи и ETF 4 292 1 262 3 030 240,1 %
Размещения/Выкуп 468 129 339 261,9 %
Рынок облигаций 38 465 39 870 (1 405) -3,5 %
Вторичные торги 10 310 11 378 (1 068) -9,4 %
- ОФЗ/ОБР 4 390 6 513 (2 124) -32,6 %
- прочие облигации 5 920 4 864 1 056 21,7 %
Размещения 28 156 28 492 (337) -1,2 %
- ОФЗ/ОБР 3 834 2 480 1 354 54,6 %
- прочие облигации - кроме однодневных 9 508 6 736 2 772 41,1 %
- прочие облигации - однодневные 14 813 19 275 (4 462) -23,1 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 1 064 729 837 561 227 168 27,1 %
Операции РЕПО 847 545 659 882 187 663 28,4 %
- РЕПО без ЦК 32 952 11 312 21 640 191,3 %
- РЕПО с ЦК 440 732 363 976 76 756 21,1 %
- РЕПО с ЦК с КСУ 346 141 223 631 122 510 54,8 %
- РЕПО с СУО в НРД 27 720 60 963 (33 243) -54,5 %
Депозиты и кредиты 217 185 177 680 39 505 22,2 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 99 895 80 741 19 154 23,7 %
Фьючерсы 96 624 77 856 18 768 24,1 %
Опционы 3 271 2 885 385 13,4 %
ПРОЧИЕ РЫНКИ 253 867 328 522 (74 656) -22,7 %
ВСЕГО 1 489 912 1 309 729 180 183 13,8 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в декабре 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с ноябрем 2024 г. и декабрем 2023 г.:

Дек. 2024 Ноябрь 2024 Дек. 2023 М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 22 21 21 4,8 % 4,8 %
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 8 343 5 767 6 606 44,7 % 26,3 %
Рынок акций, ДР и паев 3 761 3 248 2 094 15,8 % 79,6 %
Вторичные торги 3 761 3 245 2 082 15,9 % 80,7 %
- акции российских эмитентов 2 986 2 727 1 848 9,5 % 61,6 %
- паи и ETF 774 518 234 49,6 % 231,6 %
Размещения/Выкуп 0 3 12 -96,5 % -99,1 %
Рынок облигаций 4 582 2 519 4 512 81,9 % 1,6 %
Вторичные торги 1 285 794 1 223 61,8 % 5,0 %
- ОФЗ/ОБР 430 274 666 56,6 % -35,4 %
- прочие облигации 855 520 558 64,5 % 53,3 %
Размещения 3 297 1 725 3 289 91,1 % 0,3 %
- ОФЗ/ОБР 1 895 109 82 1643,0 % 2199,2 %
- прочие облигации - кроме однодневных 1 137 1 251 1 494 -9,1 % -23,9 %
- прочие облигации - однодневные 264 365 1 712 -27,6 % -84,6 %
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 109 956 95 949 85 433 14,6 % 28,7 %
Операции РЕПО 90 700 75 927 69 051 19,5 % 31,4 %
- РЕПО без ЦК 3 812 1 690 736 125,5 % 417,9 %
- РЕПО с ЦК 40 148 37 245 36 653 7,8 % 9,5 %
- РЕПО с ЦК с КСУ 39 822 36 037 26 088 10,5 % 52,6 %
- РЕПО с СУО в НРД 6 919 955 5 574 624,3 % 24,1 %
Депозиты и кредиты 19 257 20 022 16 382 -3,8 % 17,5 %
СРОЧНЫЙ РЫНОК 11 911 10 044 8 808 18,6 % 35,2 %
Фьючерсы 11 565 9 686 8 519 19,4 % 35,7 %
Опционы 347 358 289 -3,2 % 20,1 %
ПРОЧИЕ РЫНКИ 12 087 13 003 38 724 -7,0 % -68,8 %
ВСЕГО 142 297 124 762 139 571 14,1 % 2,0 %

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