Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2024 года увеличился на 13,8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,49 квадриллиона рублей, следует из данных биржи.
В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года объем торгов увеличился на 2% до 142,3 трлн рублей со 139,6 трлн рублей.
Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году – 1,3 квадриллиона.
Объем торгов на фондовом рынке в 2024 году достиг рекордных 71,42 трлн рублей, на денежном рынке – 1,06 квадриллиона.
Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения биржи и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в 2024 и 2023 гг. (в млрд руб.):
|2024 г.
|2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|256
|254
|2
|0,8 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|71 420
|62 903
|8 517
|13,5 %
|Рынок акций, ДР и паев
|32 955
|23 034
|9 921
|43,1 %
|Вторичные торги
|32 487
|22 904
|9 582
|41,8 %
|- акции российских эмитентов
|28 195
|21 643
|6 552
|30,3 %
|- паи и ETF
|4 292
|1 262
|3 030
|240,1 %
|Размещения/Выкуп
|468
|129
|339
|261,9 %
|Рынок облигаций
|38 465
|39 870
|(1 405)
|-3,5 %
|Вторичные торги
|10 310
|11 378
|(1 068)
|-9,4 %
|- ОФЗ/ОБР
|4 390
|6 513
|(2 124)
|-32,6 %
|- прочие облигации
|5 920
|4 864
|1 056
|21,7 %
|Размещения
|28 156
|28 492
|(337)
|-1,2 %
|- ОФЗ/ОБР
|3 834
|2 480
|1 354
|54,6 %
|- прочие облигации - кроме однодневных
|9 508
|6 736
|2 772
|41,1 %
|- прочие облигации - однодневные
|14 813
|19 275
|(4 462)
|-23,1 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|1 064 729
|837 561
|227 168
|27,1 %
|Операции РЕПО
|847 545
|659 882
|187 663
|28,4 %
|- РЕПО без ЦК
|32 952
|11 312
|21 640
|191,3 %
|- РЕПО с ЦК
|440 732
|363 976
|76 756
|21,1 %
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|346 141
|223 631
|122 510
|54,8 %
|- РЕПО с СУО в НРД
|27 720
|60 963
|(33 243)
|-54,5 %
|Депозиты и кредиты
|217 185
|177 680
|39 505
|22,2 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|99 895
|80 741
|19 154
|23,7 %
|Фьючерсы
|96 624
|77 856
|18 768
|24,1 %
|Опционы
|3 271
|2 885
|385
|13,4 %
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|253 867
|328 522
|(74 656)
|-22,7 %
|ВСЕГО
|1 489 912
|1 309 729
|180 183
|13,8 %
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в декабре 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с ноябрем 2024 г. и декабрем 2023 г.:
|Дек. 2024
|Ноябрь 2024
|Дек. 2023
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|22
|21
|21
|4,8 %
|4,8 %
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|8 343
|5 767
|6 606
|44,7 %
|26,3 %
|Рынок акций, ДР и паев
|3 761
|3 248
|2 094
|15,8 %
|79,6 %
|Вторичные торги
|3 761
|3 245
|2 082
|15,9 %
|80,7 %
|- акции российских эмитентов
|2 986
|2 727
|1 848
|9,5 %
|61,6 %
|- паи и ETF
|774
|518
|234
|49,6 %
|231,6 %
|Размещения/Выкуп
|0
|3
|12
|-96,5 %
|-99,1 %
|Рынок облигаций
|4 582
|2 519
|4 512
|81,9 %
|1,6 %
|Вторичные торги
|1 285
|794
|1 223
|61,8 %
|5,0 %
|- ОФЗ/ОБР
|430
|274
|666
|56,6 %
|-35,4 %
|- прочие облигации
|855
|520
|558
|64,5 %
|53,3 %
|Размещения
|3 297
|1 725
|3 289
|91,1 %
|0,3 %
|- ОФЗ/ОБР
|1 895
|109
|82
|1643,0 %
|2199,2 %
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 137
|1 251
|1 494
|-9,1 %
|-23,9 %
|- прочие облигации - однодневные
|264
|365
|1 712
|-27,6 %
|-84,6 %
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|109 956
|95 949
|85 433
|14,6 %
|28,7 %
|Операции РЕПО
|90 700
|75 927
|69 051
|19,5 %
|31,4 %
|- РЕПО без ЦК
|3 812
|1 690
|736
|125,5 %
|417,9 %
|- РЕПО с ЦК
|40 148
|37 245
|36 653
|7,8 %
|9,5 %
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|39 822
|36 037
|26 088
|10,5 %
|52,6 %
|- РЕПО с СУО в НРД
|6 919
|955
|5 574
|624,3 %
|24,1 %
|Депозиты и кредиты
|19 257
|20 022
|16 382
|-3,8 %
|17,5 %
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|11 911
|10 044
|8 808
|18,6 %
|35,2 %
|Фьючерсы
|11 565
|9 686
|8 519
|19,4 %
|35,7 %
|Опционы
|347
|358
|289
|-3,2 %
|20,1 %
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|12 087
|13 003
|38 724
|-7,0 %
|-68,8 %
|ВСЕГО
|142 297
|124 762
|139 571
|14,1 %
|2,0 %