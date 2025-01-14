Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2024 года увеличился на 13,8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,49 квадриллиона рублей, следует из данных биржи.

В декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года объем торгов увеличился на 2% до 142,3 трлн рублей со 139,6 трлн рублей.

Cовокупный объем торгов на рынках Мосбиржи по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году объем торгов достиг 1,1 квадриллиона, в 2023 году – 1,3 квадриллиона.

Объем торгов на фондовом рынке в 2024 году достиг рекордных 71,42 трлн рублей, на денежном рынке – 1,06 квадриллиона.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке летом 2024 года после внесения биржи и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом. Они учтены в составе сведений об объеме торгов по категории "Прочие рынки".

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в 2024 и 2023 гг. (в млрд руб.):

2024 г. 2023 г. Г-Г Г/Г Кол-во рабочих дней 256 254 2 0,8 % ФОНДОВЫЙ РЫНОК 71 420 62 903 8 517 13,5 % Рынок акций, ДР и паев 32 955 23 034 9 921 43,1 % Вторичные торги 32 487 22 904 9 582 41,8 % - акции российских эмитентов 28 195 21 643 6 552 30,3 % - паи и ETF 4 292 1 262 3 030 240,1 % Размещения/Выкуп 468 129 339 261,9 % Рынок облигаций 38 465 39 870 (1 405) -3,5 % Вторичные торги 10 310 11 378 (1 068) -9,4 % - ОФЗ/ОБР 4 390 6 513 (2 124) -32,6 % - прочие облигации 5 920 4 864 1 056 21,7 % Размещения 28 156 28 492 (337) -1,2 % - ОФЗ/ОБР 3 834 2 480 1 354 54,6 % - прочие облигации - кроме однодневных 9 508 6 736 2 772 41,1 % - прочие облигации - однодневные 14 813 19 275 (4 462) -23,1 % ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 1 064 729 837 561 227 168 27,1 % Операции РЕПО 847 545 659 882 187 663 28,4 % - РЕПО без ЦК 32 952 11 312 21 640 191,3 % - РЕПО с ЦК 440 732 363 976 76 756 21,1 % - РЕПО с ЦК с КСУ 346 141 223 631 122 510 54,8 % - РЕПО с СУО в НРД 27 720 60 963 (33 243) -54,5 % Депозиты и кредиты 217 185 177 680 39 505 22,2 % СРОЧНЫЙ РЫНОК 99 895 80 741 19 154 23,7 % Фьючерсы 96 624 77 856 18 768 24,1 % Опционы 3 271 2 885 385 13,4 % ПРОЧИЕ РЫНКИ 253 867 328 522 (74 656) -22,7 % ВСЕГО 1 489 912 1 309 729 180 183 13,8 %

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в декабре 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с ноябрем 2024 г. и декабрем 2023 г.: