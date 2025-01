ЕК может изменить охват расследований против Apple, Meta и Google, ждет "политнаправления"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) проводит анализ собственных расследований в отношении крупных технологических компаний, включая американские Apple Inc., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google ("дочка" Alphabet Inc.), и может изменить их охват, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

До завершения анализа все решения и возможные штрафы будут "на паузе", однако техническая работа в рамках расследований продолжится, сказали они.

"Все кардинально меняется, учитывая то, насколько близки эти технологические олигархи к [вступающему 20 января в должность президента США Дональду] Трампу, и использование ими этого для оказания на нас давления, - приводит газета слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС. - Столько всего витает в воздухе сейчас".

По словам двух других источников FT, Брюссель ждет "политического направления" для принятия финальных решений в отношении Google, Apple и Meta.

Глава Meta Марк Цукерберг в минувшую пятницу призвал Трампа не допустить европейских штрафов для американских технологических компаний и посетовал, что власти ЕС за последние 20 лет оштрафовали их "более чем на $30 млрд".

В декабре стало известно, что Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа.

Летом минувшего года ЕК сообщила, что выявила нарушение правил цифровой конкуренции со стороны Meta, касающееся платной отмены показа рекламы в соцсетях Facebook и Instagram, и предварительно установила, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым европейским законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), по которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы.

Apple стала первой компанией, которой предъявлены обвинения по DMA. ЕК назвала комиссии, взимаемые Apple с разработчиков приложений за первоначальное привлечение пользователей через App Store, выходящими "за рамки строго необходимого".

Расследование в отношении Google также касается ее магазина приложений.