Поиск

ЕК может изменить охват расследований против Apple, Meta и Google, ждет "политнаправления"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) проводит анализ собственных расследований в отношении крупных технологических компаний, включая американские Apple Inc., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google ("дочка" Alphabet Inc.), и может изменить их охват, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

До завершения анализа все решения и возможные штрафы будут "на паузе", однако техническая работа в рамках расследований продолжится, сказали они.

"Все кардинально меняется, учитывая то, насколько близки эти технологические олигархи к [вступающему 20 января в должность президента США Дональду] Трампу, и использование ими этого для оказания на нас давления, - приводит газета слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС. - Столько всего витает в воздухе сейчас".

По словам двух других источников FT, Брюссель ждет "политического направления" для принятия финальных решений в отношении Google, Apple и Meta.

Глава Meta Марк Цукерберг в минувшую пятницу призвал Трампа не допустить европейских штрафов для американских технологических компаний и посетовал, что власти ЕС за последние 20 лет оштрафовали их "более чем на $30 млрд".

В декабре стало известно, что Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа.

Летом минувшего года ЕК сообщила, что выявила нарушение правил цифровой конкуренции со стороны Meta, касающееся платной отмены показа рекламы в соцсетях Facebook и Instagram, и предварительно установила, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым европейским законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), по которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы.

Apple стала первой компанией, которой предъявлены обвинения по DMA. ЕК назвала комиссии, взимаемые Apple с разработчиков приложений за первоначальное привлечение пользователей через App Store, выходящими "за рамки строго необходимого".

Расследование в отношении Google также касается ее магазина приложений.

ЕК Apple Meta Google
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Объем торгов Мосбиржи в 2024 году вырос на 14% до рекордных 1,49 квадриллиона рублей

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Индекс МосБиржи начал неделю с роста выше 2865п, лидировали "НОВАТЭК" и "Газпром"

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Отмена рейсов China Southern Airlines в Москву затронет 15-17 тысяч путешественников

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

РФПИ планирует распространить модель индустриальных фондов на телеком и другие отрасли

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе231 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });