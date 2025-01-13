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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 января снизилась на 8,9%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 13 января снизилась на 8,9%, до 4 тыс. 346,1 рубля с 4 тыс. 768,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень уменьшилась до 2 тыс. 220,1 рубля с 2 тыс. 781,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс. 366,5 рубля с 4 тыс. 894,8 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,8 за тонну на пшеницу ($240,4 за предыдущий период), $199,4 - на ячмень ($202), $229,9 - на кукурузу ($230).

Эти ставки будут действовать только два дня - с 13 по 14 января включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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