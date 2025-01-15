Инвестбанк KBW оценил застрахованный ущерб от пожаров в Калифорнии в пределах $40 млрд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем застрахованного ущерба от лесных пожаров на юге американского штата Калифорния может достичь $40 млрд, полагают аналитики инвестбанка Keefe Bruyette & Woods (KBW).

Ранее они оценивали размер страховых выплат за уничтоженное в пожарах имущество в $20 млрд. Теперь их самый оптимистичный сценарий предусматривает показатель не менее $25 млрд.

По мнению экспертов, наибольшие страховые выплаты придутся на страховые компании Allstate Corp., Travelers Cos. и Chubb Ltd.

14 января Washington Post со ссылкой на данные компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather написала, что совокупный урон от стихийного бедствия может составлять $250-275 млрд. Пожары, в частности, затронули участок между Санта-Моникой и Малибу, где находится самая дорогая недвижимость в Штатах: средняя цена домов здесь оценивается в $2 млн.

Число подтвержденных смертей в результате пожаров в Калифорнии достигло 24. В штате действует режим масштабного бедствия.