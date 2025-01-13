Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Церемония, на которой будут объявлены номинанты на премию "Оскар", перенесена на 23 января на фоне пожаров в Калифорнии, сообщает The Variety.

Период голосования продлен до 17 января (ранее планировалось его завершение 14 января). Претендентов на премию объявят в режиме онлайн.

При этом саму церемонию вручения премии пока не переносят: она должна состояться 2 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ранее церемонию объявления номинантов уже переносили на два дня - на 19 января.

По последним данным, число погибших в результате пожаров в Калифорнии достигло 24. Площадь выжженной земли в районах Палисейдс, Итон и Херст, как сообщает CNN, уже больше Парижа.

Национальная метеорологическая служба США ожидает, что на этой неделе погода в южной части штата Калифорния будет способствовать распространению огня.