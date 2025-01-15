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Аналитики назвали лидерами в S&P 500 по росту прибыли в IV квартале финансовые компании

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, в четвертом квартале выросла на максимальную величину за последние три года, прогнозируют эксперты. При этом лидерами повышения выступили не технологические компании, а финансовые, сообщает MarketWatch.

Аналитики Уолл-стрит ожидают подъема прибыли в расчете на акцию крупных американских компаний в октябре-декабре на 11,7% в годовом выражении, по данным FactSet. Это может стать самым существенным приростом с четвертого квартала 2021 года. При этом в финансовом секторе предполагается повышение на 39,5%, в том числе у банков - почти втрое (на 187%).

Как отмечает FactSet, в значительной степени это обусловлено слабыми показателями банковской отрасли в конце 2023 года.

JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Goldman Sachs Group и Citigroup Inc. опубликуют отчетность позднее 15 января, Bank of America Corp. и Morgan Stanley - в 16 января.

Citigroup Bank of America Goldman Sachs JPMorgan Chase Morgan Stanley Wells Fargo S&P 500
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