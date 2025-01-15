Нефть ускорила рост на данных о запасах в США, Brent у $80,9 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Нефть усилила рост вечером в среду после выхода отчета ОПЕК и официальных данных о запасах в США.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 по московскому времени повысились на $1 (1,25%), до $80,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,39 (1,79%), до $78,89 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Товарные запасы бензина выросли на 5,85 млн баррелей и составили 243,57 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,08 млн баррелей, до 132,01 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,34 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с, до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, аналитики альянса слегка понизили оценку роста спроса на нефть в прошлом году - на 70 тыс. б/с (прогноз декабря - 1,61 млн б/с), при этом сохранив ожидания по динамике ее мирового потребления в текущем году.

Альянс также дал первую оценку по нефтяному спросу на 2026 год - 106,63 млн б/с, что предусматривает рост к прогнозному уровню 2025 года на 1,43 млн б/с.