Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 2,1%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг подскочил вверх, отыгрывая позитивную динамику вечерней сессии среды после выхода данных Росстата по инфляции, а также улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent торгуется выше $82 за баррель). Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов выросли на 2,1%, причем первый превысил 2900 пунктов впервые с начала августа 2024 года; лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,6%) и ГК "Самолет" (+3,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2903,18 пункта (+2,1%), индекс РТС - 889,56 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 января, составляет 102,8078 руб. (-63,02 копейки).

По данным Росстата, инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% после 1,43% в ноябре, 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в декабре 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,57%.

Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года (из-за новогодних праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,67%, сообщил в среду Росстат. Из данных за 13 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали также акции АФК "Система" (+3,7%), "Юнипро" (+3,7%), "МТС" (+2,8%), "Газпрома" (+2,7%), "НЛМК" (+2,6%), "Северстали" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +1,4% "префы"), "Роснефти" (+2,4%), "Татнефти" (+2,4%), "ММК" (+2,4%), Сбербанка (+2,3% и +2,2% "префы"), "РусГидро" (+2,3%), "Т-Технологии" (+2,3%), ОК "Русал" (+2,2%), "Газпром нефти" (+2%), "Норникеля" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), ВТБ (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%).

Выросли акции ПАО "Софтлайн" (+3,9%) на фоне известий, что компания приобрела 51% в группе компаний К2-9b Group, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере кибербезопасности.

Как говорится в сообщении "Софтлайна", сумма сделки составляет около 400 млн рублей, часть из которых будет оплачена акциями ПАО. Уточняется, что К2-9b Group станет частью ИТ-вендора "Инферит" (входит в ГК Softline). ГК Softline также получила право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов. Сейчас 49% К2-9b Group остается у ее основателя Михаила Яненко и топ-менеджмента.

Комментарии аналитиков

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что индекс Мосбиржи на вечерней сессии в среду развернулся вверх после выхода данных о замедлении инфляции в декабре.

С учетом значительного роста процентных ставок и охлаждения активности в потребительском кредитовании в конце декабря текущая жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале, полагают эксперты.

Как отмечается в ежемесячном отчете ОПЕК, картель ожидает, что рост потребления нефти в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок, и автопарка на дизтопливе, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также ожидает в четверг роста рынка акций РФ.

На вечерней сессии среды ввиду отсутствия негативного сюрприза от декабрьской инфляции в РФ и усиления позитивных геополитических ожиданий рынок акций перешел к уверенному росту, причем на достаточно неплохих оборотах в ключевых "фишках".

В лидерах роста в среду среди ликвидных бумаг выступили акции "ВК", позитивно отреагировавшие на новости: Mediascope сообщил, что компания обогнала по охвату Youtube в стране, а ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКПАО Skillbox, что настраивает на выход "дочки" ВК на IPO в перспективе, логичный в условиях закредитованности "ВК". Однако пока ясности по IPO нет и ситуация в компании достаточно сложная, поэтому опережающий рынок рост котировок "ВК" не вполне оправдан, считает аналитик.

"Рынок акций в целом сохраняет настрой на рост, причем неплохой: удержание индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, важного с технической точки зрения, открывает дорогу к следующей цели роста - району 3060-3090 пунктов. Индекс Мосбиржи в четверг будет закрепляться в диапазоне 2900-3000 пунктов. Рассчитываем на сохранение спроса на ключевые "фишки", ждем более уверенный рост отстающих бумаг, в частности, сталелитейщиков, "Газпром нефти" и "Роснефти", а также развития идей роста в первую очередь сектора hi-tech", - считает Локтюхов.

Фондовые площадки США и Азии

В США накануне индексы акций подскочили на 1,7-2,5% во главе с Nasdaq, причем рост S&P 500 (+1,8%) стал максимальным за 10 недель. Инвесторы оценивали статданные и первые в этом сезоне отчеты крупных эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,9% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема повысились по сравнению с ноябрьскими 2,7%. Средний прогноз аналитиков для декабрьской инфляции также составлял 2,9%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 3,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2% и 3,3% соответственно. В ноябре подъем составлял 0,3% м/м и 3,3% г/г.

Федеральная резервная система (ФРС), по словам еe руководителей, внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 января.

Экономическая активность в США в конце 2024 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду региональном обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Потребительские расходы умеренно выросли, большинство из 12 округов страны сообщили о значительных розничных продажах в праздничный период, которые превзошли ожидания.

Подорожали на фоне неплохих квартальных отчетов акции JPMorgan (+2%), Goldman Sachs (+6%), Citigroup (+6,5%), Wells Fargo (+6,7%), Bank of New York Mellon (+8%). Инвесткомпания BlackRock (+5,2%), крупнейшая в мире по объему активов под управлением, отчиталась о годовом рекорде, зафиксировав максимальный в своей истории приток средств инвесторов.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Цены производителей в Японии в декабре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, по данным Банка Японии. Темпы подъема обоих показателей остались на ноябрьском уровне. Темпы роста цен в годовом выражении являются максимальными с июня 2023 года.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на отметке 3% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых прогнозировало снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным за два года. Решение было принято на фоне падения курса нацвалюты до самого низкого уровня за 15 лет из-за политической нестабильности в стране.

Хотя инфляция стабилизировалась, а рост задолженности домохозяйств замедляется, риски снижения экономического роста усилились, отмечается в сообщении. ЦБ ожидает, что темпы подъема экономики страны в 2024-2025 годах будут ниже, чем прогнозировалось в ноябре (соответственно 2,2% и 1,9%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются продолжить подъем предыдущего дня.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $82,22 за баррель (+0,2% и +2,6% в среду), февральская цена фьючерсов на WTI - $80,24 за баррель (+0,2% и +3,3% накануне).

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США: запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.

При этом нефтяной рынок слабо отреагировал на новости о вступающем в силу в воскресенье перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет MarketWatch.