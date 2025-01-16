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Белоруссия выпустит первый совместный с Россией самолет "Освей" в 2026 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии первый образец совместного с Россией самолета "Освей" планируют произвести в 2026 году, сообщил телеканалу "Беларусь 1" председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Одним из важных событий в 2024 году был старт реализации проекта по созданию самолета "Освей" в кооперации с российскими партнерами. На сегодняшний момент этот проект официально запущен на государственном уровне. И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец", - сказал он.

"Этот проект очень серьезно позволит нам продвинуться в сфере авиастроения, фактически впервые создать школу в этой сфере в Республике Беларусь", - добавил Пантус.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке "Освея" с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначен 558-й авиационный ремонтный завод (там же, наряду с российским предприятием, будет организовано производство). Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

Белоруссия Дмитрий Пантус УЗГА Освей
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