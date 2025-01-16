ЦБ предложил учитывать в общей базе по налогу на прибыль операции с ЦФА при трансграничных расчетах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банк России проработал варианты изменений в Налоговый кодекс для стимулирования использования цифровых прав в трансграничных расчетах. Письмо с предложениями, подготовленными в развитие договоренностей, достигнутых на ноябрьском совещании с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова, было направлено в Минфин в декабре. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Регулятор, в частности, предлагает позволить учитывать в общей налоговой базе по налогу на прибыль операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и гибридными цифровыми правами (ГЦП, содержат одновременно финансовые требования и утилитарные цифровые права, которые могут быть обеспечены товаром или услугой), полученными или переданными по внешнеторговым договорам, так, как это сделано сейчас для доходов и расходов по операциям с цифровыми валютами в рамках экспериментального правового режима.

Сейчас операции с ЦФА/ГЦП (в том числе при погашении) облагаются по ставке 25%, кроме выплат дивидендов по ЦФА, и учитываются в отдельной налоговой базе совместно с операциями с необращающимися производными финансовыми инструментами. Такой учет операций, в том числе при выпуске, делает использование ЦФА и ГЦП в расчетах в ВЭД неэффективным, полагают в ЦБ, поскольку участник должен всегда обособлять финансовый результат от их продажи или покупки от финансового результата по основной деятельности.

Предполагается, что учитываться будут доходы от реализации или погашения ЦФА/ГЦП и промежуточные выплаты по ним, если они были получены или переданы в рамках трансграничных расчетов. Идентифицировать такие цифровые активы и гибридные цифровые права предлагается на основании ведомостей валютного контроля.

Помимо этого, одно из предложений регулятора касается возможности учета у эмитента промежуточных выплат по "долговым" ЦФА в общей налоговой базе по налогу на прибыль организаций. Так как все операции с ЦФА должны учитываться в отдельной налоговой базе, эмитент не может учитывать расходы по обслуживанию долга в одной налоговой базе с доходами по своей основной деятельности, что снижает экономическую целесообразность привлечения долга путем выпуска ЦФА по сравнению с обычным договором займа, полагают в ЦБ.

По мнению регулятора, одним из решений может быть выделение "долговых" ЦФА в отдельный вид в профильном законодательстве, чтобы приравнять налогообложение таких активов к налогообложению займов. Эти изменения находятся в проработке.

В документе не уточняются критерии, согласно которым будут выделяться "долговые" ЦФА. По итогам прошлого года 95% рынка заняли ЦФА на право денежного требования, представляющие собой "цифровые облигации", оценивал аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов. Эти инструменты представляют собой обычные облигации за тем исключением, что они торгуются не на Московской бирже, а на ЦФА-платформах организаторов.

Кроме того, ЦБ считает необходимым дать разъяснения или внести изменения в НК, чтобы освободить от НДС операции с иностранными цифровыми правами, допускаемыми к обращению в РФ в качестве ЦФА/ГЦП. Сейчас от НДС освобождены только операции с иностранными цифровыми правами в рамках ЭПР, вне эксперимента они облагаются по общим правилам.