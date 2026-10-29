Нефть Brent подешевела до $114,02 за баррель

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет утром в четверг, участники рынка оценивают сообщения о новых дипломатических усилиях по урегулированию ближневосточного конфликта.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени торгуются по $114,02 за баррель, на $1,3 (1,13%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подорожали на $1,44 (1%), до $115,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,5 (1,46%), до $101,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,88 (3%), до $102,78 за баррель.

Газета The Wall Street Journal сообщила накануне со ссылкой на осведомленные источники, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить мирные переговоры.

Тем временем глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает работу с посредниками над согласованием иранского плана по деэскалации американо-иранского конфликта. "Мы остаемся в тесном контакте с посредниками для пересмотра идей, которые смогут позволить имплементировать наш семидневный план даже меньше, чем за неделю", - написал он в соцсети X.

Речь идет о плане, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее отверг это предложение.

"Понижательное давление на цены преобладает на фоне ожиданий возобновления мирных переговоров, однако снижение остается ограниченным", - отметил экономист Nomura Securities Юки Такасима.

Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать обеспокоенность активностью йеменских хуситов, а также опасения относительно того, что США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Хуситы дважды обстреляли баллистическими ракетами аэропорт Адена в Йемене, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство транспорта страны. Днем ранее они атаковали НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии.

Как показали опубликованные в среду данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в американских хранилищах на прошлой неделе сократились на 1,892 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,87 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 1,462 млн баррелей.