"Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" отзывает свои прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год в связи с произошедшими в октябре атаками БПЛА на ее дата-центры, говорится в сообщении компании.

"После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года", - говорится в сообщении.

Ранее компания прогнозировала, что ее выручка по итогам 2026 года вырастет примерно на 20%, скорректированная EBITDA будет на уровне 350 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, "Яндекс" рассмотрит возможность возобновления публикации прогнозов начиная со следующего квартала.

Кроме того, "Яндекс" в этом году не планирует увеличивать объем капитальных затрат. "Компания заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей и закупку необходимого оборудования. За девять месяцев инвестиции составили 115 млрд рублей", - говорится в сообщении.