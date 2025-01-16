Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В четверг российский рынок акций рос на ожиданиях сохранения паузы в ужесточении монетарной политики Банка России после выхода данных Росстата о замедлении инфляции в декабре, в то время как настроения на внешних площадках к вечеру ухудшились и подешевела нефть (фьючерс на Brent откатился к $81,2 за баррель после дневного роста выше $82).

Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов (максимум с августа 2024 года), лидировали в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+12%) и ГК "Самолет" (+9,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,8% до 2911,29 пункта (максимум сессии - 2929,28 пункта), индекс РТС вырос на 2,9% до 895,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 8,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 января, составил 102,3762 рубля (-43,16 копейки).

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