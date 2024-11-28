"Т-Технологии" отразили убыток от получения Росбанка в 0,7 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее – "ТКС Холдинг") отразили убыток от сделки по приобретению Росбанка в 0,7 млрд рублей. Об этом сообщил финансовый директор группы Илья Писемский на конференц-звонке в четверг.

"Суммарный эффект от сделки, отразившийся в отчете о прибылях и убытках, составил 700 млн рублей расхода", - сказал он.

Этот результат складывается из нескольких показателей.

Резервы "первого дня" составили 12,2 млрд рублей до налога на прибыль, или 9,1 млрд рублей с после налога. Прибыль от выгодного приобретения Росбанка составила 8,7 млрд рублей. Если вычесть из резервов после налогообложения прибыль от приобретения, то получается минус 400 млн рублей. Также есть резервы по кредитным убыткам и по долговым ценным бумагам – минус 300 млн рублей, пояснили в пресс-службе группы со ссылкой на Писемского. "Итого получается минус 700 млн рублей. Но важно, что это именно бухгалтерский эффект, он не является экономическим отображением выгодности сделки", - подчеркнули в пресс-службе.

Группа в III квартале 2024 года получила 37,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, без учета Росбанка – 31 млрд рублей (23,6 млрд рублей годом ранее). Последний в отчетном квартале принес группе 7,5 млрд рублей чистой прибыли (в III квартале прошлого года он заработал 10,3 млрд рублей прибыли).

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций Росбанка.

Основным акционером группы является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

ТБанк (ранее - Тинькофф банк) и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам третьего квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,113 трлн рублей – 11-е место. По размеру собственного капитала ТБанк занимал 13-е место в этом рэнкинге (276 млрд рублей), Росбанк – 14-е (226 млрд рублей).