Глава ТМХ назвал непрогнозируемыми сроки переговоров о вхождении "Росатома" в капитал АО

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению ГК "Росатом" в капитал АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в обмен на получение доли госкорпорации в группе "Дело" обсуждается, сроки переговоров непрогнозируемые, сообщил "Интерфаксу" глава ТМХ Кирилл Липа.

"Разговоры на эту тему ведутся, все что могу сказать", - сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемой сделке.

На вопрос, когда сделка может быть финализирована, он ответил, что "это непрогнозируемая вещь, когда (переговоры - ИФ) закончатся, тогда закончатся".

Отвечая на вопрос, зачем ТМХ вхождение "Росатома" в капитал компании, Липа напомнил, что у них уже есть такой опыт.

"Во-первых, у нас уже есть совместная компания с "Росатомом", мы партнеры. У нас компания "ТМХ - энергетические решения", в ней 25% принадлежит "Росатому". У нас в целом идет идет программа серьезного партнерства, мы сегодня уникальные поставщики дизельных двигателей", - сказал он.

В январе председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев заявил, что видит потенциал создания транспортно-логистического конгломерата международного уровня в результате сделки между ТМХ, "Росатомом" и группой компаний "Дело" по объединению логистических активов.

В декабре 2024 года сообщалось, что "Росатом", основатель группы компаний "Дело" Шишкарев и ТМХ договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании. На первом этапе сделки ТМХ выкупит 1% управляющей компании "Дело" у Шишкарева. Доля госкорпорации "Росатом" в компании сохранится на уровне 49%. До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определят бизнес-модель и систему управления будущей компании.

Конфигурация сделки между АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом" и группой компаний "Дело" может появиться в течение полугода, сообщал в январе Липа.

Источники "Интерфакса" на транспортном рынке ранее сообщали, что "Росатом" намерен войти в капитал ТМХ. При этом предполагается, что акционеры ТМХ получат долю "Росатома" (49%) в группе компаний "Дело".

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".