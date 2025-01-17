Новым гендиректором НПО "Энергомаш" назначен Иван Краснов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Директор ПАО "Протон-ПМ" Иван Краснов стал генеральным директором Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" им. В.П. Глушко, прежний руководитель Игорь Арбузов решил завершить трудовую деятельность, сообщили в "Роскосмосе".

"Совет директоров Научно-производственного объединения "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко (входит в госкорпорацию "Роскосмос") назначил новым генеральным директором предприятия Ивана Краснова, ранее возглавлявшего компанию "Протон-ПМ" в Перми, после того как прежний глава "Энергомаша" Игорь Арбузов, руководивший предприятием с 2015 года, принял решение завершить трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, Арбузов продолжит работу в госкорпорации в должности советника.

"На его плечи упало очень многое в непростое время. Важно, что удалось сохранить школу, и вы знаете, что российская школа производства жидкостных ракетных двигателей - одна из самых лучших. Но нам нужно обновлять парк средств выведения, работать над созданием новых экономичных носителей. И здесь роль "Энергомаша" ключевая: без новых двигателей ничего не получится", - заявил Борисов.

Иван Краснов родился в 1979 году. В 2001 году окончил Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" по специальности "Экономика и управление на предприятии", в 2011 году - Высшую школу экономики по программе "Управление реформируемыми предприятиями ОПК". В декабре 2020 года был избран директором компании "Протон-ПМ" (входит в "Роскосмос").