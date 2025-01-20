"КАМАЗ" в 2024 году увеличил производство коммерческой техники на 3%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Производство коммерческой автотехники на мощностях ПАО "КАМАЗ" за 2024 год выросло на 3% до 54,6 тыс. единиц, сообщила компания.

"Выпуск тяжелой грузовой автотехники составил 41,677 тыс. единиц, в том числе 6,506 тыс. грузовиков "КАМАЗ" поколения К5", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Также произведено 5,742 тыс. средне- и малотоннажных автомобилей "Компас" моделей 5, 6, 9 и 12. "КАМАЗ" наращивает присутствие в этом сегменте – как отмечает компания, за последние три года объёмы производства и реализации выросли в четыре раза.

Кроме того, за прошлый год было выпущено 1,596 тыс. автобусов и 688 электробусов, а также 4,368 тыс. прицепов и полуприцепов и 554 автобетоносмесителя.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший производитель грузовиков в РФ.