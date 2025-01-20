Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 1-1,2%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил восходящий импульс минувшей пятницы, подогретый улучшением внешней фондовой конъюнктуры, надеждами на сохранение паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ и на прогресс в попытках урегулирования украинского кризиса; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (мартовский фьючерс на Brent опустился к $80,6 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1-1,2%, лидируют в росте акции ГК "Самолет" (+7,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2980,97 пункта (+1,2%), индекс РТС - 915,19 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 января, составляет 102,4137 руб. (+3,75 копейки).

Подорожали также акции "Т-Технологий" (+2,3%), ПАО "ФСК-Россети" (+2,2%), МКПАО "ВК" (+2,1%), ВТБ (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), "МТС" (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%), "Газпрома" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "НЛМК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

В сообщении отмечается, что "одной из целей беседы должно стать обсуждение вопросов о проведении личной встречи в ближайшие месяцы", чтобы попытаться положить конец военным действиям на Украине.

CNN пишет, что Трамп и его команда "надеются быстро начать работу над планом урегулирования (украинского кризиса - ИФ), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на этой неделе внимание инвесторов привлекут свежие данные по недельной инфляции от Росстата.

В целом, на рынке акций РФ сохраняются позитивные настроения, индекс МосБиржи восстановился от минимумов декабря почти на 24%. Восстановление от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке. Кроме того, индекс МосБиржи превысил сопротивление в виде 200-дневной линии скользящей средней, которая проходит в области 2900 пунктов и при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов не видит серьезных технических и конъюнктурных препятствий для сохранения спроса на "фишки" и движения индекса МосБиржи к следующей цели роста – району 3060-3090 пунктов, хотя ожидания новостного позитива после инаугурации Трампа уже в значительной степени учтены рынком.

"В начале недели рассчитываем на более уверенный рост отстающих последние дни от рынка ключевых бумаг, в частности, сталелитейщиков и "Роснефти", а также идей роста, в первую очередь в секторе hi-tech", - считает аналитик.

Фондовые индексы США и Азии

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% (максимальные темпы с марта 2021г) относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Промпроизводство в Японии в ноябре сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении, говорится в окончательных данных. Ранее сообщалось о сокращении на 2,3% и 2,8% соответственно. В октябре помесячный показатель вырос на 2,8%, годовой - на 1,4%.

Трейдеры также ждут заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой процентной ставки.

Позитивным фактором для китайских акций стали сообщения СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства. На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону.

"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась и составляет 3,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, также не предусматривал изменений. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно проседают, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $80,6 за баррель (-0,2% и -0,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $77,86 за баррель (-0,03% и -0,6% в пятницу).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Brent и WTI завершили минувшую неделю в "плюсе" на 1,3% и 1,7% соответственно на фоне новых санкций США в отношении энергетического сектора РФ.