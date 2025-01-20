"Ростелеком" и Абсолют банк запускают финансовую платформу для поставщиков оператора

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и Абсолют банк договорились о совместном запуске и развитии инновационной технологической платформы для поставщиков телеком-оператора, говорится в сообщении сторон.

На новой платформе подрядчики "Ростелекома" смогут подавать заявки и оформлять финансовые продукты, в том числе банковские онлайн-гарантии для участия в конкурсах и реализации проектов. В сообщении отмечается, что проект объединит всех подрядчиков "Ростелекома" на одной технологической платформе, что позволит повысить качество взаимодействия и исполнения контрактов, а также сократит операционные расходы за счет внедрения дистанционных каналов и стандартизации взаимодействия.

"Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели получат единое финансовое окно и цифровой канал обслуживания, через который будет осуществляться подготовка документов на участие в конкурсе, проверка соответствия необходимым критериям, а также выпуск документов", - говорится в сообщении.

Для компаний, сотрудничающих с "Ростелекомом", Абсолют банк разработал новый продукт - "Телеком гарантии", который предусматривает ускоренный процесс принятия решений по заявке. Сумма банковской гарантии может составлять до 100% от выручки. Выпуск банковской гарантии будет осуществляться по заранее согласованной форме.