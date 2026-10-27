Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия за последние годы сделала большой прорыв в авиастроении, создав системы и компетенции, которые можно транслировать на зарубежные рынки, в том числе в Китай и Бразилию, считает глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сказал об этом на пленарном заседании IV Международного конгресса "Русский инженер".

"Наша страна - единственная, кто теперь делает аналоги систем, которые поставляют глобальные монополисты всем авиапроизводителям мира. Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским COMAC или бразильским Embraer - почему бы и нет", - заявил министр.

Он также упомянул о сотрудничестве в сфере авиации и судостроения с ОАЭ.

"Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как "Аурус". В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируется авиационное и судостроительное направление", - сказал министр.

Китайским авиапроизводителям в перспективе могут быть интересны системы самолетов SJ-100 и МС-21, созданные в рамках импортозамещения, заявлял ранее глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха. Все самолеты, которые производятся в Китае сейчас, "на 90% состоят из западного оборудования", сказал он, назвав этот путь "неоднозначным".