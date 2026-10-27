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Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Уровень развития нефтегазового машиностроения в России позволяет осуществлять поставки оборудования в дружественные страны, одним из примеров такого сотрудничества является предложение России в адрес партнеров на Аравийском полуострове оказать поддержку в восстановлении подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании IV международного конгресса "Русский инженер"

"Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - сообщил он.

"Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам, и даже создали свою систему отраслевых стандартов, конкурирующих с API (American Petroleum Institute - ИФ), которые постепенно признаются арабскими партнерами", - добавил он.

По словам Алиханова, такого же признания стандартом Россия рассчитывает добиться в отношении СПГ-оборудования и шельфовых разработок. "Хотя здесь нашим инженерами еще нужно собрать новое оборудование в технологические цепочки для поставок на условиях EPC-контрактов", - добавил он.

Антон Алиханов Минпромторг API СПГ Аравийский полуостров
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