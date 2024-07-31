На морские перевозки в Калининград выделено 1,4 млрд рублей допсубсидий

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Калининградская область получит дополнительно 1,4 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок, сообщается в телеграм-канале правительства России.

"По поручению президента правительство дополнительно выделит региону 1,4 млрд рублей в текущем году. Средства пойдут на субсидирование перевозок 500 тыс. тонн грузов, необходимых для развития Калининградской области", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что такое решение укрепит транспортную связанность нашей страны, поможет создать базу для продолжения роста экономики, ну и, что самое важное, - для роста благосостояния наших граждан", - отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее врио губернатора региона Алексей Беспрозванных обращался в правительство России с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Как сообщалось, на 2024 год субсидии на морские перевозки в Калининград были согласованы в размере 1,8 млрд рублей. Средства были распределены Росморречфлотом между 16 компаниями в апреле 2024 года. До этого с начала 2024 года перевозчики выполняли рейсы без субсидий, как бы в долг, рассчитывая, что они получат компенсацию из средств 2024 года. Но грузопоток на линии настолько высок, что эти субсидии, когда были всё же выделены, оказались выбраны перевозчиками уже к началу июля.

Власти Калининградской области считали, что дополнительные субсидии должны составить 2,8 млрд рублей. При меньшей сумме в конце года вновь встанет вопрос о дополнительном финансировании.

По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей, хотя изначально предполагалось 1,8 млрд рублей. Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. тонн. При этом под субсидирование подпадают не все категории грузов.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало июля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 30 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.