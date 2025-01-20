Поиск

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) включила Гонконг в свою международную складскую сеть, сообщила пресс-служба биржи.

В Гонконге смогут храниться зарегистрированные на LME медь, свинец, никель, цинк, олово, первичный алюминий и алюминиевые сплавы.

Включение Гонконга в складскую сеть позволит разместить складские объекты максимально близко к материковому Китаю, заявил главный исполнительный директор биржи Мэтью Чемберлен.

"Материковый Китай - крупнейший в мире потребитель металлов, и Гонконг с его выдающейся торговой инфраструктурой будет естественным хабом для связи с китайским рынком, который столь важен для участников рынка и всего сектора металлов, - сказал он. - Мы видели серьезный интерес со стороны складских операторов, арендодателей и владельцев металлов в добавлении Гонконга в список пунктов доставки металлов и с нетерпением ждем возможности объявить об открытии (там) первого склада, одобренного LME".

Гонконг станет "активной складской локацией" спустя три месяца после одобрения первой складской компании, сказано в пресс-релизе.

Существующая складская сеть LME насчитывает 465 складов в 32 локациях в США, Европе и Азии. Биржа расширяет ее с учетом ряда факторов, включая местные налогово-бюджетные и регуляторные системы и доступ к развитой транспортной сети.

LME не владеет и не управляет складами, а лишь предоставляет полномочия на хранение зарегистрированных на ней марок металла.

LME Гонконг Китай Мэтью Чемберлен Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтетерминалу

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе267 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });