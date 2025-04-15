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LME включила первые склады в Гонконге в свою международную сеть

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) выдала лицензии первым четырем складам в Гонконге, включив их в свою международную складскую сеть, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

LME одобрила два склада, управляемых GKE Metal Logistics, и по одному - Henry Diaper & Co. и PGS East Asia. Их местными партнерами являются China Resources Logistics, Sinotrans Warehousing и SF Supply Chain соответственно.

С 15 июля на этих объектах в Гонконге смогут храниться зарегистрированные на LME цветные металлы. Размещение складских объектов максимально близко к материковому Китаю позволит улучшить доступ к стране, которая является крупнейшим в мире потребителем промышленных металлов.

"Гонконг теперь хорошо спозиционирован для дальнейшего развития в качестве ключевого мирового центра по металлам, обслуживающего регион, и как шлюз для доступа на рынок материкового Китая", - сказал главный исполнительный директор LME Мэтью Чемберлен.

Получение разрешения на размещение в КНР складов для хранения металлов, торгующихся на LME, являлось стратегической целью для Hong Kong Exchanges and Clearing с момента покупки британской биржи в 2012 году.

Однако некоторые складские компании, зарегистрированные на LME, скептически относятся к коммерческой привлекательности Гонконга, поскольку стоимость недвижимости там высока, и им придется взимать за свои услуги больше, чем в соседних регионах, таких как Малайзия и Тайвань, сообщает Reuters.

В настоящее время складская сеть LME насчитывает свыше 460 складов в 32 локациях в США, Европе и Азии. Биржа расширяет ее с учетом ряда факторов, включая местные налогово-бюджетные и регуляторные системы и доступ к развитой транспортной сети. При этом LME не владеет и не управляет складами, а лишь предоставляет полномочия на хранение зарегистрированных на ней металлов.

LME Гонконг Китай Мэтью Чемберлен
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